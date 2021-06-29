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Хоккеист «Авангарда» Зернов приготовил окрошку в Кубке Гагарина

18:28
Денис Зернов. Фото Instagram
Денис Зернов. Фото Instagram
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Нападающий клуба «Авангард» Денис Зернов, ставший в сезоне-2020/21 обладателем Кубка Гагарина, привез трофей в родной Челябинск, где наполнил его окрошкой.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, обыграв по ходу турнира екатеринбургский «Автомобилист» (4-1 — счет в серии), магнитогорский «Металлург» (4-2) и казанский «Ак Барс» (4:3). В финале омичи оказались сильнее московского ЦСКА (4:2).

Зернов в минувшем сезоне в составе «Авангарда» принял участие в 84 играх в регулярном чемпионате и плей-офф, забросил 14 шайб и отдал 32 результативных передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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