Хоккеист «Авангарда» Зернов приготовил окрошку в Кубке Гагарина

Нападающий клуба «Авангард» Денис Зернов, ставший в сезоне-2020/21 обладателем Кубка Гагарина, привез трофей в родной Челябинск, где наполнил его окрошкой.

«Авангард» выиграл Кубок Гагарина, обыграв по ходу турнира екатеринбургский «Автомобилист» (4-1 — счет в серии), магнитогорский «Металлург» (4-2) и казанский «Ак Барс» (4:3). В финале омичи оказались сильнее московского ЦСКА (4:2).

Зернов в минувшем сезоне в составе «Авангарда» принял участие в 84 играх в регулярном чемпионате и плей-офф, забросил 14 шайб и отдал 32 результативных передачи.