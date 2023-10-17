«Металлург» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
«Металлург» на выезде победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.
В составе магнитогорцев отличились Данила Юров, Максим Мухаметов, Денис Зернов и Роман Канцеров.
«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать на «Востоке». «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).
19 октября «Магнитка» сыграет в гостях с «Трактором», а «Автомобилист» примет «Амур».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Юров — 6 (Грасс), 18:15 — 0:1. Мухаметов — 3 (Гребенкин), 38:03 — 0:2. Зернов — 7 (мен., Карпов), 54:54 — 0:3. Канцеров — 2 (мен., Коробкин), 55:05 — 0:4.
Вратари: Галкин — Набоков.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 29 (7+9+13) — 26 (10+10+6).
Судьи: Беляев, Раводин.
17 октября. Екатеринбург. «Уралец».
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
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|Сал. Юлаев
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|11
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|18
|7
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|19
|9
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|17
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|16
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|5
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|О
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|14
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|2
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|7
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|4
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|12
|7
|25
|5
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|19
|11
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|23
|6
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|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|17.10
|17:00
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Автомобилист – Металлург Мг
|0 : 4
|17.10
|17:00
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Трактор – Амур
|2 : 3