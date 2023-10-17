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Сегодня, 19:10

Гол Хохлачева помог «Амуру» обыграть «Трактор» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Амур» на выезде обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу хабаровчанам принесли голы Александра Хохлачева, Сергея Колесникова и Анатолия Никонцева.

За «Трактор» отличились Виктор Антипин и Виталий Кравцов.

«Амур» (19 очков) идет на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ после 18 матчей. «Трактор» (20) занимает седьмую строчку на «Востоке» после 20 игр.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Антипин — 3 (Ткачев, Тертышный), 6:22 — 1:0. Хохлачев — 4 (Ли), 10:47 — 1:1. Колесников — 1 (Никонцев), 32:48 — 1:2. Никонцев — 1 (Рылов, Слепец), 37:16 — 1:3. Кравцов — 4 (бол., Карпухин), 56:32 — 2:3.

Вратари: Фукале (57:50) — Лозебников.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (6+8+9) — 28 (11+13+4).

Судьи: Васильев, Кочетов.

17 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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«Металлург» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
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1 Металлург Мг 21 14 7 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 20 12 8 26
4 Сал. Юлаев 18 11 7 22
5 Лада 20 9 11 22
6 Авангард 17 10 7 22
7 Трактор 20 9 11 20
8 Амур 18 7 11 19
9 Сибирь 18 7 11 17
10 Нефтехимик 18 6 12 16
11 Барыс 19 5 14 16
12 Адмирал 17 5 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 14 5 29
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6 ЦСКА 19 10 9 21
7 СКА 18 10 8 20
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