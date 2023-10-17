Форвард «Амура» Хохлачев забросил шайбу в первой игре после скандала на дороге в Хабаровске

Нападающий «Амура» Александр Хохлачев отметился голом в матче против «Трактора» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

30-летний форвард сравнял счет в середине первого периода. Ранее Хохлачев не забивал 12 матчей кряду.

Матч стал для него первым после скандала в Хабаровске — в ночь на 14 октября Хохлачев после поражения от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в нетрезвом виде запрыгнул на машину одного из жителей.

16 октября «Амур» объявил, что оштрафует Хохлачева после этого инцидента. По данным Telegram-канала «112», форварда оштрафовали на месячную зарплату.