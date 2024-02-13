«Автомобилист» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ
«Динамо» (Москва) в овертайме вырвало победу у «Автомобилиста» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» набрало 86 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (74) занимает пятое место на «Востоке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|62
|41
|21
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|61
|36
|25
|74
|5
|Автомобилист
|63
|33
|30
|74
|6
|Трактор
|62
|33
|29
|72
|7
|Лада
|62
|29
|33
|72
|8
|Амур
|62
|26
|36
|64
|9
|Нефтехимик
|62
|26
|36
|64
|10
|Сибирь
|63
|25
|38
|60
|11
|Адмирал
|62
|20
|42
|51
|12
|Барыс
|62
|19
|43
|46
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|62
|42
|20
|87
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|63
|38
|25
|84
|5
|Северсталь
|62
|33
|29
|74
|6
|Торпедо
|62
|34
|28
|74
|7
|ЦСКА
|62
|31
|31
|68
|8
|Динамо Мн
|62
|28
|34
|61
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|62
|20
|42
|47
|11
|Витязь
|62
|19
|43
|45
Результаты / календарь
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16.02
17.02
18.02
|13.02
|12:00
|
Амур – Трактор
|5 : 3
|13.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 2
|13.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|7 : 2
|13.02
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|13.02
|19:30
|
Куньлунь РС – ЦСКА
|- : -
|13.02
|19:30
|
СКА – Лада
|- : -
|13.02
|19:30
|
Витязь – Динамо Мн
|- : -
|13.02
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
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