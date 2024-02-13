«Автомобилист» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

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«Динамо» (Москва) в овертайме вырвало победу у «Автомобилиста» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 86 очков и поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Автомобилист» (74) занимает пятое место на «Востоке».