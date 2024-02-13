Гарипов считает, что уровень российских хоккеистов упал

Обладатель Кубка Гагарина Эмиль Гарипов поделился мнением об уровне нынешнего поколения российских хоккеистов по сравнению с предыдущим.

«Я могу ошибаться, конечно, но я считаю, что уровень российских игроков упал, раньше наши полевые хоккеисты были сильнее. Раньше были Кузнецов, Тарасенко, Орлов — они все лидеры. Из нового поколения сейчас можно отметить только Капризова. Зато мы видим большую разницу в позитивную сторону между вратарями нашего времени и теми, кто играл лет десять назад», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

Капризов является победителем Кубка Гагарина в составе ЦСКА, а также бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России. С 2020 года нападающий выступает в Национальной хоккейной лиге за клуб «Миннесота Уайлд».

В 2021 году Капризов получил «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. Всего в лиге, без учета Кубка Стэнли, форвард провел 248 матчей, в которых набрал 283 (134+149) очков. Россиянин является обладателем нескольких клубных рекордов «Миннесоты».