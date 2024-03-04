Гендиректор «Нефтехимика»: «Мы были расстроены, когда увидели календарь на сезон КХЛ»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов раскритиковал календарь, который составила КХЛ на регулярный чемпионат-2023/24.

«Объективно, конечно, мы были расстроены, когда увидели календарь. Когда команда проводит девять матчей через день, то не все могут успеть на все игры, потому что есть работа и другие обязанности», — цитирует Ларионова Metaratings.ru.

По итогам ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял девятое место в Восточной конференции, набрав 69 очков в 68 играх.