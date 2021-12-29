«Ак Барс» в гостях разгромил «Автомобилист»

«Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.

В составе гостей дубль оформил Артем Галимов. Еще по одной шайбе забросили Михаил Глухов, Илья Сафонов и Марк Барберио. У хозяев единственная шайба на счету Павла Куликова.

Таким образом, казанская команда набрала 61 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Екатеринбуржцы с 40 баллами остались на девятой позиции на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)

Голы: Галимов — 5, 3:18 — 0:1. Глухов — 2 (Барберио), 13:08 — 0:2. Сафонов — 7 (Лукоянов), 15:18 — 0:3. Барберио — 1 (Зарипов, Лукоянов), 52:39 — 0:4. Галимов — 6 (Дыняк, Кэмпфер), 53:42 — 0:5. Куликов — 2 (бол., Рылов, Овчинников), 58:29 — 1:5.

Вратари: Шикин (Галкин, 13:08) — Билялов.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 31 (5+13+13) — 34 (15+12+7).

Судьи: Гамалей, Спирин.

29 декабря. Екатеринбург. «Уралец».