КХЛ, расписание матчей 29 декабря: «Локомотив» против «Спартака» и другие игры
12:15
В среду, 29 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» сыграет против «Спартака» и другие встречи.
КХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):
15:30. «Сибирь» — «Нефтехимик»
16:30. «Барыс» — «Салават Юлаев»
17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»
19:00. «Локомотив» — «Спартак»
19:30. «Динамо» Мн — «Металлург»
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