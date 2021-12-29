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КХЛ, расписание матчей 29 декабря: «Локомотив» против «Спартака» и другие игры

12:15
Борис Миронов и хоккеисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Борис Миронов и хоккеисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В среду, 29 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. «Локомотив» сыграет против «Спартака» и другие встречи.

КХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):

12:30. «Адмирал» — СКА

15:30. «Сибирь» — «Нефтехимик»

16:30. «Барыс» — «Салават Юлаев»

17:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»

19:00. «Локомотив» — «Спартак»

19:30. «Динамо» Мн — «Металлург»

Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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