Матвей Гуськов оштрафован за удар клюшкой в пах соперника

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов получил денежный штраф за нарушение правил в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4), сообщает сайт лиги.

Во втором периоде матча он грубо ударил соперника в область паха. За это форвард получил матч-штраф.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 58 очков.