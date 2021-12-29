Матвей Гуськов оштрафован за удар клюшкой в пах соперника
19:25
Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов получил денежный штраф за нарушение правил в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4), сообщает сайт лиги.
Во втором периоде матча он грубо ударил соперника в область паха. За это форвард получил матч-штраф.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 58 очков.
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