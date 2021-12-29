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Матвей Гуськов оштрафован за удар клюшкой в пах соперника

19:25
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Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов получил денежный штраф за нарушение правил в игре регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4), сообщает сайт лиги.

Во втором периоде матча он грубо ударил соперника в область паха. За это форвард получил матч-штраф.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Запада, имея в активе 58 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/29/495358.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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