«Авангард» выиграл четвертый матч подряд на предсезонном турнире в Сочи
«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open — 3:2.
У омичей отличились Федор Малыхин, Тимофей Давыдов и Сергей Толчинский. За команду из Владивостока забросили Вадим Хлопотов и Семен Иванов.
«Авангард» одержал четвертую победу подряд на Sochi Hockey Open. До этого команда обыграла «Сочи» (6:4), минское «Динамо» (5:2) и СКА (3:1).
Хоккей
Товарищеский матч
Sochi Hockey Open
«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
Голы: Малыхин — 3 (Жарков, Толчинский), 16:17 — 1:0. Хлопотов — 1 (Верба), 44:55 — 1:1. Давыдов — 1, 54:29 — 2:1. Толчинский — 2 (Береглазов), 55:43 — 3:1. Иванов — 2, 59:59 — 3:2.
Вратари: Демченко — Серебряков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 21 (4+9+8) — 30 (8+13+9).
Судьи: Морозов, Соин.
9 августа. Сочи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -