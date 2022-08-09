«Авангард» выиграл четвертый матч подряд на предсезонном турнире в Сочи

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open — 3:2.

У омичей отличились Федор Малыхин, Тимофей Давыдов и Сергей Толчинский. За команду из Владивостока забросили Вадим Хлопотов и Семен Иванов.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд на Sochi Hockey Open. До этого команда обыграла «Сочи» (6:4), минское «Динамо» (5:2) и СКА (3:1).

Хоккей

Товарищеский матч

Sochi Hockey Open

«Авангард» (Омск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Малыхин — 3 (Жарков, Толчинский), 16:17 — 1:0. Хлопотов — 1 (Верба), 44:55 — 1:1. Давыдов — 1, 54:29 — 2:1. Толчинский — 2 (Береглазов), 55:43 — 3:1. Иванов — 2, 59:59 — 3:2.

Вратари: Демченко — Серебряков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (4+9+8) — 30 (8+13+9).

Судьи: Морозов, Соин.

9 августа. Сочи.