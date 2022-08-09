«Торпедо» расстанется с защитником Демидовым

Как стало известно «СЭ», защитник Николай Демидов в ближайшее время покинет «Торпедо».

26-летний игрок пополнил состав нижегородцев по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Сибири» на нападающего Антона Шенфельда.

За «Торпедо» Демидов провел 18 матчей в регулярном чемпионате и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3».