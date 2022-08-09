Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Доволен селекцией. Меня устраивают игроки, которых мы подписали»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Мы провели один из лучших матчей на турнире по организации и самоотдаче, — считает Тамбиев. — Но «Авангард» — мастеровитая команда. Они выжали максимум из того, что создали. Я доволен командой, мы провели неплохой матч. На турнире посмотрели, над чем работать, куда двигаться, что исправлять. Ребята во всех матчах боролись, играли, старались. Продолжим готовиться в Минске.

— На турнире выявились слабые стороны у команды, которые надо восполнять селекцией?

— Нет, я доволен селекцией. Меня устраивают игроки, которых мы подписали.

До матча с «Авангардом» на Sochi Hockey Open «Адмирал» победил «Сочи» (4:2) и сборную России U25 (3:1), а также проиграл СКА (2:6) и минскому «Динамо» (0:2).