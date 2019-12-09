«Авангард» упустил победу над «Барысом», ведя в счете 2:0

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» принимал «Барыс». Омичи забросили две первые шайбы в матче, но потом пропустили три гола подряд. Две шайбы гости забросили в концовке третьего периода.

В этой встрече за «Авангард» неожиданно дебютировал голкипер Эмиль Гарипов. Он заменил Игоря Бобкова, у которого возникли проблемы с экипировкой. Гарипов провел на льду чуть более двух минут и отразил несколько бросков.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Семенов — 9 (Бондарев, Клинкхаммер), 6:36 — 1:0. Кошелев — 6 (Шумаков, Мартынов), 10:47 — 2:0. Старченко — 12 (Шестаков, Маклюков), 31:11 — 2:1. Найт — 9 (бол., Дитц), 57:53 — 2:2. Михайлис — 6 (бол., Бойд), 59:12 — 2:3.

Вратари: Бобков (59:16) — Паскуале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (14+8+3) — 35 (10+18+7).

Судьи: Лаврентьев, Одиньш.

9 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков