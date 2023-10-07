«Авангард» — «Трактор»: прямая трансляция матча КХЛ
7 октября «Авангард» на своем льду в Омске проведет матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Трактором». Игра пройдет на «G-Drive Арена», начало — в 14.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию противостояния «Авангард» — «Трактор» покажут на канале KHL Prime по подписке. Начало прямого эфира — в 13.45. Игру КХЛ также можно будет посмотреть на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».
Следить за ключевыми событиями матча «Авангард» — «Трактор» можно будет в матч-центре сайта «СЭ».
Омичи с 16 баллами занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Челябинска располагается на седьмой строчке с 16 очками на Востоке.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|7.10
|13:00
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Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|7.10
|17:00
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Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -