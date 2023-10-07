Скабелка покинул пост главного тренера «Барыса»
«Барыс» объявил об уходе Андрея Скабелки с поста главного тренера команды.
Исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.
«Барыс» благодарит Андрея Владимировича за вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба. Информация об изменениях в тренерских штабах команд из системы клуба будет опубликована позднее.
Скабелка возглавлял «Барыс» с 2022 года. Также белорусский специалист уже руководил командой с 2018 по 2020 года.
В текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ клуб из Астаны занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|11
|5
|25
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Лада
|16
|8
|8
|20
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|5
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|14
|7
|7
|14
|9
|Адмирал
|13
|5
|8
|12
|10
|Амур
|13
|4
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|СКА
|14
|7
|7
|14
|9
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|10
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
Результаты / календарь
27.09
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1.10
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5.10
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8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|7.10
|13:00
|
Куньлунь РС – Спартак
|- : -
|7.10
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|7.10
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|7.10
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
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