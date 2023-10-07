Московское «Динамо» дома сыграет против «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 7 октября. Встреча пройдет в столице на «ВТБ Арене», начало — в 17.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Динамо» — «Торпедо» можно будет на канале KHL Prime по подписке. Прямой эфир начнется в 16.45. Игру КХЛ также покажут на сайте платной онлайн-платформы «Кинопоиск».

Ключевые события матча КХЛ будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

Команда Алексея Кудашова с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Коллектив Игоря Ларионова располагается на второй строчке с 21 баллом.

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