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«Авангард» сделал ролик про Найта на мотив фильма «Пятый элемент»

15:53
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«Авангард» выпустил ролик, который посвящен нападающему команды Корбану Найту. Он сделан на мотив фильма режиссера Люка Бессона «Пятый элемент».

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт забил три гола в ворота магнитогорского «Металлурга» (4:0, 3-2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

30-летний форвард дважды забил в первом периоде, еще одну шайбу он забросил в четвертом периоде.

В 10 матчах плей-офф КХЛ этого сезона Найт набрал 7 (3+4) очков.

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