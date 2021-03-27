«Авангард» сделал ролик про Найта на мотив фильма «Пятый элемент»
15:53
«Авангард» выпустил ролик, который посвящен нападающему команды Корбану Найту. Он сделан на мотив фильма режиссера Люка Бессона «Пятый элемент».
Нападающий «Авангарда» Корбан Найт забил три гола в ворота магнитогорского «Металлурга» (4:0, 3-2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.
30-летний форвард дважды забил в первом периоде, еще одну шайбу он забросил в четвертом периоде.
В 10 матчах плей-офф КХЛ этого сезона Найт набрал 7 (3+4) очков.
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