«Авангард» сделал ролик про Найта на мотив фильма «Пятый элемент»

«Авангард» выпустил ролик, который посвящен нападающему команды Корбану Найту. Он сделан на мотив фильма режиссера Люка Бессона «Пятый элемент».

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт забил три гола в ворота магнитогорского «Металлурга» (4:0, 3-2) в пятом матче серии Кубка Гагарина.

30-летний форвард дважды забил в первом периоде, еще одну шайбу он забросил в четвертом периоде.

В 10 матчах плей-офф КХЛ этого сезона Найт набрал 7 (3+4) очков.