Сегодня, 27 марта, состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

Главный бомбардир ЦСКА в этом плей-офф — нападающий Константин Окулов, набравший 9 (2+7) очков в 9 встречах. У «Локо» больше всего очков набрал Тему Пулккинен — 7+1 в 9 играх.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА