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«Локомотив» — ЦСКА, Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча

15:30
«Локомотив» примет ЦСКА в шестом матче серии плей-офф. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» примет ЦСКА в шестом матче серии плей-офф. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 27 марта, состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Локомотив» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 3-2.

Главный бомбардир ЦСКА в этом плей-офф — нападающий Константин Окулов, набравший 9 (2+7) очков в 9 встречах. У «Локо» больше всего очков набрал Тему Пулккинен — 7+1 в 9 играх.

Следить за матчем «Локомотив» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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