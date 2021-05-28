«Авангард» продлил контракт с Каблуковым

Форвард «Авангарда» Илья Каблуков подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте омичей.

Соглашение с 33-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Также «Авангард» заключил просмотровый контракт с нападающим Павлом Махановским.

«Мы стараемся закрыть подписания российских игроков до начала тренировочного лагеря в июле. Илья Каблуков показал себя настоящим лидером команды, в решающие моменты плей-офф он проделал огромный объём работы как на льду, так и в раздевалке. Павел Махановский — воспитанник омского хоккея, двукратный чемпион ВХЛ, лидер лиги по силовым приемам. Он заслужил свой шанс и попытается создать конкуренцию в пуле наших «силовиков», — приводит слова генменеджера «Авангарда» Алексея Волкова официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Каблуков провел 58 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка. Махановский в составе «Югры» провел 59 матчей в ВХЛ, в которых набрал 16 (9+7) очков и стал обладателем Кубок Петрова.