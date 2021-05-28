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Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость, хоккеист претендует на половину доходов певицы за 3 года брака

11:38
Иван Телегин и Пелагея. Фото Instagram
Иван Телегин и Пелагея. Фото Instagram
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Нападающий «Авангарда» Иван Телегин и певица Пелагея завершили раздел имущества, сообщает «Комсомольская правда».

По информации источника, Пелагея получила всю недвижимость Телегина. Речь идет о квартире в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину суммы от проданного автомобиля Bentley Continental GT и загородный дом на Новорижском шоссе, за который хоккеист выплачивает ипотеку.

Телегин подал встречный иск, в котором хочет взыскать с бывшей супруги половину доходов за то время, что они состояли в браке.

Телегин и Пелагея заключили брак в июне 2016 года. 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/daily/27283.3/4418313/

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