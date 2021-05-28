Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что не будет писать книгу про «Авангард», который переехал из Омска в Балашиху.

«Это не наша команда, это отрезанный ломоть, она уже вряд ли вернется в Омск. Они организуют здесь команду второй лиги, объявили конкурс среди омичей. Омск удовлетворится этим. Так я думаю», — цитирует экс-губернатора «Омск-информ».

Напомним, «Авангард» играет в Балашихе с 2018 года. В этом сезоне команда впервые за 17 лет выиграла Кубок Гагарина.