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Экс-губернатор Омской области: «Авангард» — не наша команда, это отрезанный ломоть»

17:56
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Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев заявил, что не будет писать книгу про «Авангард», который переехал из Омска в Балашиху.

«Это не наша команда, это отрезанный ломоть, она уже вряд ли вернется в Омск. Они организуют здесь команду второй лиги, объявили конкурс среди омичей. Омск удовлетворится этим. Так я думаю», — цитирует экс-губернатора «Омск-информ».

Напомним, «Авангард» играет в Балашихе с 2018 года. В этом сезоне команда впервые за 17 лет выиграла Кубок Гагарина.

Дополнительная информация:

https://www.omskinform.ru/news/155077хк авангард

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