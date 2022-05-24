«Авангард» прекратил сотрудничество с тренером академии после скандала

Хоккейный клуб «Авангард» завершил разбирательство относительно инцидента с некорректным поведением тренера хоккейной академии клуба Егора Шастина, сообщает пресс-служба клуба.

Действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами академии ХК «Авангард», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом.

Ранее появились ролики, как экс-нападающий «Авангарда», «Сибири», «Нефтехимика» и «Торпедо» Шастин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбляет игроков академии, используя ненормативную лексику, и заявляет, что сделает так, что они не попадут в состав команды.