«Трактор» получил права на голкипера Устименко

«Трактор» выменял права на вратаря Кирилла Устименко у «Динамо» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба «Трактора».

Челябинцы отдали в сделке защитника «Челмета» Богдана Жилякова и денежную компенсацию.

23-летний Устименко проводит текущий сезон в системе «Филадельфии».

Он провел 8 матчей в АХЛ за фарм «Летчиков» и 19 игр в ECHL за «Ридинг».