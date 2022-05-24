СКА получил права на нападающего Хайруллина

Как ранее сообщал «СЭ», СКА и «Нефтехимик» произвели обмен. Армейцы получили спортивные права на нападающего Марата Хайруллина, нижнекамцы получат денежную компенсацию, информирует сайт СКА.

В этом сезоне Хайруллин провел за «Нефтехимик» 46 матчей и отметился 32 (17+15) очками, в четырех играх плей-офф на его счету 3 балла. Контракт с форвардом будет подписан в ближайшее время.

В составе молодежной сборной России принимал участие в Суперсерии с североамериканскими командами. В этом году на турнирах в Туле и Петербурге дебютировал в составе сборной России, в прошлом сезоне выступал за олимпийскую сборную.