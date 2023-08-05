«Авангард» обыграл СКА на Sochi Hockey Open

«Авангард» одержал победу над СКА на турнире Sochi Hockey Open — 5:1.

У омичей отличились Никита Михайлов, Денис Венгрыжановский, Артем Мурылев, Кирилл Панюков и Павел Куликов. В составе питерского клуба отметился Матвей Мичков.

В следующем матче турнира СКА сыграет с «Сочи» 6 августа. «Авангард» встретится со сборной России на день позже.

Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Голы: Михайлов — 1 (Рейнгардт), 8:04 — 0:1. Венгрыжановский — 1 (Рейнгардт), 13:26 — 0:2. Мичков — 2 (Грицюк, Демидов), 14:31 — 1:2. Мурылев — 1 (Соколов, Холодилин), 23:49 — 1:3. Панюков — 1 (Мурылев), 36:27 — 1:4. Куликов — 1 (Рейнгардт, Пайгин), 47:13 — 1:5.

Вратари: Подъяпольский (Иванов, 36:27, 54:35 — 58:53, 59:21) — Демченко.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 48 (13+16+18+1) — 29 (12+12+5+0).

Судьи: Овчинников, Оленин.

5 августа. Сочи. ДС Большой.