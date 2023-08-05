Кравец о победе «Авангарда» над СКА: «Это всего лишь одна игра»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (5:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Это всего лишь одна игра. Сегодня все получилось. Попросили ребят не повторять старые ошибки — посмотрели много видео. Плюс у нас вышла молодежь в игре с хорошим сильным соперником. Было правильное построение, хорошее построение, хорошая игра вратаря — все это запишем в актив. В прошлой игре бросили 38 раз, но сказал ребятам, что нужно качество — сегодня мы его показали. Надеюсь, что мои предыдущие слова про нападающих разозлили их.

— Почему не играет Глеб Трикозов?

— Рассчитываем на Глеба. Он проходит предсезонку. Есть проблемы с игрой в обороне, но их реально исправить.

«Авангард» проведет следующий матч 7 августа против молодежной сборной России (до 23 лет).