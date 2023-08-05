Кравец о победе «Авангарда» над СКА: «Это всего лишь одна игра»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над СКА (5:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
— Это всего лишь одна игра. Сегодня все получилось. Попросили ребят не повторять старые ошибки — посмотрели много видео. Плюс у нас вышла молодежь в игре с хорошим сильным соперником. Было правильное построение, хорошее построение, хорошая игра вратаря — все это запишем в актив. В прошлой игре бросили 38 раз, но сказал ребятам, что нужно качество — сегодня мы его показали. Надеюсь, что мои предыдущие слова про нападающих разозлили их.
— Почему не играет Глеб Трикозов?
— Рассчитываем на Глеба. Он проходит предсезонку. Есть проблемы с игрой в обороне, но их реально исправить.
«Авангард» проведет следующий матч 7 августа против молодежной сборной России (до 23 лет).
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Ак Барс
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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