Евгений Свечников перейдет в «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом».

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».

Нападающий с 2011 года находился в системе «Ак Барса» и дебютировал за команду в 2013 году. После сезона-2013/14 он покинул Россию и отправился в Северную Америку.

26-летний россиянин выступал в Северной Америке с 2014 года, он был выбран «Детройтом» под 19-м номером драфта НХЛ-2015. Помимо «Детройта» и «Сан-Хосе», форвард играл за «Виннипег».

В сезоне-2022/23 Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. После завершения сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.