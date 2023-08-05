Евгений Свечников перейдет в «Ак Барс»
Как стало известно «СЭ», нападающий Евгений Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом».
В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе».
Нападающий с 2011 года находился в системе «Ак Барса» и дебютировал за команду в 2013 году. После сезона-2013/14 он покинул Россию и отправился в Северную Америку.
26-летний россиянин выступал в Северной Америке с 2014 года, он был выбран «Детройтом» под 19-м номером драфта НХЛ-2015. Помимо «Детройта» и «Сан-Хосе», форвард играл за «Виннипег».
В сезоне-2022/23 Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. После завершения сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
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|Трактор
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