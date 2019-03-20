"Авангард" обыграл "Барыс" и увеличил преимущество в серии

"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.

Преимущество "Авангарда" в серии увеличилось - 3-1. Пятый матч серии состоится 22 марта в Казахстане.

КХЛ

Кубок Гагарина

1/2 финала Восточной конференции

Четвертый матч

"Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Яремчук - 1 (Бондарев, Фисенко), 27:36 - 1:0. Фрэттин - 7 (бол., Боченски, Дитц), 28:40 - 1:1. Чудинов - 1 (Пивцакин, Фрэнсон), 47:22 - 2:1. Чудинов - 2 (бол., Фрэнсон, Бек), 54:25 - 3:1.

Вратари: Бобков - Карлссон (59:53).

Штраф: 29 - 29.

Броски: 26 (6+8+12) - 20 (9+6+5).

Судьи: Белов, Кулаков.

20 марта. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 3-1.