"Авангард" обыграл "Барыс" и увеличил преимущество в серии

"Авангард" обыграл "Барыс" в полуфинальной серии Восточной конференции - 3:1. Дубль в этой встрече сделал нападающий Максим Чудинов.
Преимущество "Авангарда" в серии увеличилось - 3-1. Пятый матч серии состоится 22 марта в Казахстане.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/2 финала Восточной конференции
Четвертый матч
"Авангард" (Омск) - "Барыс" (Астана) - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Яремчук - 1 (Бондарев, Фисенко), 27:36 - 1:0. Фрэттин - 7 (бол., Боченски, Дитц), 28:40 - 1:1. Чудинов - 1 (Пивцакин, Фрэнсон), 47:22 - 2:1. Чудинов - 2 (бол., Фрэнсон, Бек), 54:25 - 3:1.
Вратари: Бобков - Карлссон (59:53).
Штраф: 29 - 29.
Броски: 26 (6+8+12) - 20 (9+6+5).
Судьи: Белов, Кулаков.
20 марта. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".
Счет в серии: 3-1.
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