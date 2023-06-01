«Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов и защитник Антон Белов покидают команду, сообщает пресс-служба омичей.

29-летний форвард выступал за «Авангард» с 2020 года. В прошедшем сезоне он набрал 10 (6+4) очков за 16 матчей в регулярном сезоне КХЛ и 3 (1+2) балла в 14 играх плей-офф.

В активе 36-летнего защитника в минувшем сезоне 13 (1+12) очков в 67 играх регулярки и 1 (0+1) очко в 14 матчах плей-офф.