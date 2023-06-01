«Спартак» представил тренерский штаб Жамнова на новый сезон

«Спартак» объявил имена всех тренеров, которые войдут в штаб Алексея Жамнова в новом сезоне.

52-летнему специалисту будут помогать Алексей Ковалёв, Игорь Уланов, Евгений Перов и Сергей Климкович, а также тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко. Кроме того, в клубе продолжат работать видеотренеры Александр Соловьёв и Роман Баринов.

«Спартак» в марте объявил о назначении Жамнова на пост главного тренера команды. Он будет совмещать работу в клубе со сборной России.