Платежная ведомость СКА превышает 1,2 миллиарда рублей

По информации «СЭ», на данный момент сумма зарплат хоккеистов СКА в сезоне-2023/24 превышает 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, что потолок зарплат составляет 900 миллионов рублей.

Ранее питерцы объявили об непродлении контракта Дмитрия Яшкина и уходе Дамира Жафярова, однако команде придется расстаться еще с несколькими хоккеистами, чтобы не нарушить регламент.

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