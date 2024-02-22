«Барыс» и «Автомобилист» в четверг, 22 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на ледовой арене «Барыс-Арена» в Астане. Начало — 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. В Казахстане игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала. Ключевые события игры «Барыс» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Барыс» набрал 48 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Автомобилиста» 78 баллов, команда находится на 5-м месте Восточной конференции.

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