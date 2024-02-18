Артюхин: «Заварухину в «Тракторе» почему-то ставят палки в колеса»
Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился мнением об игре «Трактора» в последних играх ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
18 февраля челябинская команда проиграла «Адмиралу» (1:6) и потерпела шестое поражение в последних семи матчах.
«Ранее в эфире КХЛ ТВ я высказал мнение об игре «Трактора». Со стороны мне показалось, что тренер не управляет командой. Однако после этого интервью я узнал более подробную информацию и понял, что ошибался. Оказывается, ситуация другая: все ребята в команде играют за Алексея Заварухина, но генеральный менеджер Алексей Волков вмешивается в игровой и тренировочный процесс и говорит, кого ставить и кого нет. Когда такая нездоровая атмосфера и нет доверия к тренеру со стороны руководства, то это влияет на результат. Тренера, за которого вся команда горой, надо поддерживать, но ему почему-то ставят палки в колеса в клубе. Дайте человеку доработать и показать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.
«Трактор» набрал 74 очка за 65 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Авангард
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|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
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|36
|70
|9
|Нефтехимик
|65
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|39
|66
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|45
|20
|93
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|64
|35
|29
|78
|6
|Торпедо
|65
|34
|31
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|6 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Барыс
|2 : 1
|18.02
|14:30
|
Автомобилист – Сочи
|2 : 1
|18.02
|17:00
|
СКА – Торпедо
|4 : 3
|18.02
|17:00
|
Северсталь – Нефтехимик
|3 : 2 ОТ