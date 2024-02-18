Артюхин: «Заварухину в «Тракторе» почему-то ставят палки в колеса»

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился мнением об игре «Трактора» в последних играх ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

18 февраля челябинская команда проиграла «Адмиралу» (1:6) и потерпела шестое поражение в последних семи матчах.

«Ранее в эфире КХЛ ТВ я высказал мнение об игре «Трактора». Со стороны мне показалось, что тренер не управляет командой. Однако после этого интервью я узнал более подробную информацию и понял, что ошибался. Оказывается, ситуация другая: все ребята в команде играют за Алексея Заварухина, но генеральный менеджер Алексей Волков вмешивается в игровой и тренировочный процесс и говорит, кого ставить и кого нет. Когда такая нездоровая атмосфера и нет доверия к тренеру со стороны руководства, то это влияет на результат. Тренера, за которого вся команда горой, надо поддерживать, но ему почему-то ставят палки в колеса в клубе. Дайте человеку доработать и показать результат», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

«Трактор» набрал 74 очка за 65 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.