Ларионов заявил, что защитника «Торпедо» Сизова больше не будет в команде

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ рассказал, почему на игре отсутствовал защитник команды Антон Сизов.

«Отсутствие опытного Сизова? Нет ничего непонятного. Когда человек переходит линию... Отсутствие — оно есть отсутствие, его не будет в команде. Это то, что есть, я не скрываю от вас. Мы хотим, чтобы молодежь получала правильный пример, как идти по жизни, как относиться к игре. Опыт здесь уже не поможет, он не пригодится», — сказал Ларионов после матча.

В нынешнем сезоне Сизов провел 49 матчей и набрал 13 (2+11) очков.

СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 64 матчах, «Торпедо» осталось на 6-м месте на «Западе» (74 балла).