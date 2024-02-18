«Лада» вышла в плей-офф КХЛ в первом сезоне после возвращения

«Лада» пробилась в плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Тольяттинцы вышли в плей-офф благодаря поражению «Нефтехимика» в матче с «Северсталью» (2:3 ОТ). После 64 матчей команда Олега Браташа занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ.

«Лада» сыграет в плей-офф впервые за 15 лет. В текущем сезоне команда вернулась в КХЛ после пятилетнего отсутствия в лиге.