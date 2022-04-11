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Сегодня, 20:03

«Тяжелая прошлая серия. Команда потеряла лидеров». Гатиятулин — о вылете «Трактора» из Кубка Гагарина

Гатиятулин прокомментировал вылет «Трактора» из Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2, 1-4) в пятом матче финала Востока.

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, — начал Гатиятулин. — Они поддерживали нас в течение всего сезона и плей-офф. Хотели их как можно дольше радовать. Хотели продлить серию, но не удалось. Против нас играл лидер регулярки. Они показали это своим хоккеем, видна рука тренерского штаба. Не получилось реализовать наш план. Тем не менее слова благодарности ребятам за сезон. С первой игры все преодолевали сложности, шли к этому. Хотелось как можно дольше играть, но не совсем получилось.

— Не пожалели ли об обмене Абрамова на Блажиевского, который произошел по ходу регулярки?

— Нет. Нам тогда нужен был защитник. Сомнений не было.

— Можете сказать, что мешало команде? Финал конференции — максимум для «Трактора»? Можно было бы выжать большее?

— Можно. У нас была тяжелая прошлая серия («Трактор» победил «Салават» 4-2. — Прим. «СЭ»). Мы потеряли лидеров. Пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы мои слова звучали как оправдание. Нужен анализ — после него можно озвучить причины.

— Насколько серьезными были проблемы со здоровьем Тему Пулккинена?

— У него повреждение пальца. Сегодня на раскатке он был готов. Понимали, что каждый игрок у нас готов биться. Но повреждение серьезное. Приняли решение сыграть сегодня таким составом.

— По ходу серии много говорили, что «Трактору» надо перестроиться с оборонительного хоккея на более атакующий. Как в команде реагировали на эти разговоры?

— Они идут давно, не обращаем внимание. Любая команда и каждый тренер хотят играть в активный хоккей. Но надо смотреть, в каком состоянии команда, кто травмирован. Старался не отвлекаться на это.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
0 - 0
3 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
11.04 17:00
Металлург – Трактор
 2 : 1
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