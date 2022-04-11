Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:2, 1-4) в пятом матче финала Востока.

— Хочу поблагодарить наших болельщиков, — начал Гатиятулин. — Они поддерживали нас в течение всего сезона и плей-офф. Хотели их как можно дольше радовать. Хотели продлить серию, но не удалось. Против нас играл лидер регулярки. Они показали это своим хоккеем, видна рука тренерского штаба. Не получилось реализовать наш план. Тем не менее слова благодарности ребятам за сезон. С первой игры все преодолевали сложности, шли к этому. Хотелось как можно дольше играть, но не совсем получилось.

— Не пожалели ли об обмене Абрамова на Блажиевского, который произошел по ходу регулярки?

— Нет. Нам тогда нужен был защитник. Сомнений не было.

— Можете сказать, что мешало команде? Финал конференции — максимум для «Трактора»? Можно было бы выжать большее?

— Можно. У нас была тяжелая прошлая серия («Трактор» победил «Салават» 4-2. — Прим. «СЭ»). Мы потеряли лидеров. Пришлось перекраивать все звенья и бригады большинства. Не хочу, чтобы мои слова звучали как оправдание. Нужен анализ — после него можно озвучить причины.

— Насколько серьезными были проблемы со здоровьем Тему Пулккинена?

— У него повреждение пальца. Сегодня на раскатке он был готов. Понимали, что каждый игрок у нас готов биться. Но повреждение серьезное. Приняли решение сыграть сегодня таким составом.

— По ходу серии много говорили, что «Трактору» надо перестроиться с оборонительного хоккея на более атакующий. Как в команде реагировали на эти разговоры?

— Они идут давно, не обращаем внимание. Любая команда и каждый тренер хотят играть в активный хоккей. Но надо смотреть, в каком состоянии команда, кто травмирован. Старался не отвлекаться на это.