Гатиятулин заявил, что «Трактор» обыграл «Салават» в пятом матче серии плей-офф за счет самоотдачи и характера

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Салаватом» (2:1) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

«Пятая встреча в серии — непростая. Прошлый матч получился эмоциональным, растратили много эмоций. Важно было восстановиться. Все для этого делали. По первому периоду было видно, что где-то не хватало эмоций, было тяжеловато. Правильно играли по заданию, да, где-то ошибались, но победили за счет самоотдачи и характера. В нужный момент сыграли спецбригады: большинство и меньшинство. Рады победе», — приводит слова Гатиятула сайт «Трактора».

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу челябинской команды. Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.