Лямся назвал причины поражения «Салавата Юлаева» в пятом матче плей-офф КХЛ с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся высказался о поражении команды от «Трактора» в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (1:2).

«Сегодня мы были близки к тому, чтобы выйти вперед в серии, потому что по самоотдаче ребят это было видно, — приводит слова тренера пресс-служба «Трактора». — Они показывали хороший хоккей, была настоящая битва, совершенно другой матч.

Сегодня у нас были хорошие возможности, чтобы забросить в большинстве, но отмечу великолепную игру голкипера соперника и хорошую игру всего звена меньшинства «Трактора». Соперник же получил шанс в большинстве и им воспользовался. У соперников хорошее иностранное нападение, которое, в принципе, и решило.

Сегодня ребята хорошо действовали, нам нужно улучшать некоторые свои компоненты игры. Например, лучше взаимодействовать звеньям и лучше «экранировать» перед голкипером. Он очень здорово играет, а это очень важная часть игры. И в атаке сегодня хорошо действовали, не удалось лишь одно — победить».

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестая игра пройдет в Уфе 27 марта.