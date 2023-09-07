Скабелка: «Хочу поздравить «Сибирь» с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла на новом стадионе «Сибирь-Арена».

«Надо начать не с игры. Хочется выразить соболезнования Ярославлю в этот день. Во-вторых, хочу поздравить Новосибирск с таким грандиозным дворцом. Надеюсь, он будет заполняться. Играли лучше, чем дома. Были моменты, но не смогли их реализовать. Если дома мы отдали очко, то сейчас завоевали. Рад был открывать эту арену. Жаль только, что не удалось стать победителем первого матча. Утром был хороший лед, на игре — гораздо хуже. Может быть, связано с тем, что был полный стадион», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Сибирь» следующий матч проведет 9 сентября против «Автомобилиста», а «Барыс» в этот же день сыграет с «Авангаром».