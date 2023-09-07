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Сегодня, 08:45

КХЛ, матчи 7 сентября: «Авангард» — «Автомобилист», «Динамо» (Москва) — «Металлург»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Нападающий «Динамо» Никита Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

7 сентября, четверг

15.30 мск. «Сибирь» — «Барыс»

16.30. «Авангард» — «Автомобилист»

19.30. «Динамо» (Москва) — «Металлург»

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
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КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 7 сентября

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 3 3 0 6
2 Торпедо 2 2 0 4
3 Северсталь 3 2 1 4
4 Спартак 3 2 1 4
5 СКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 3 2 1 4
7 Динамо 2 1 1 2
8 ЦСКА 3 1 2 2
9 Сочи 3 1 2 2
10 Локомотив 2 1 1 2
11 Витязь 3 1 2 2
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 3 2 1 4
2 Сал. Юлаев 3 2 1 4
3 Автомобилист 2 2 0 4
4 Металлург Мг 2 1 1 3
5 Трактор 3 1 2 3
6 Авангард 1 1 0 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Сибирь 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Нефтехимик 2 0 2 1
11 Адмирал 2 0 2 1
12 Лада 3 0 3 0
Результаты / календарь
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12.09
7.09 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
7.09 16:30
Авангард – Автомобилист
 - : -
7.09 19:30
Динамо – Металлург Мг
 - : -
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