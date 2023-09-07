Гол Игумнова в овертайме принес «Авангарду» поебду над «Автомобилистом»

«Авангард» в овертайме обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

В основное время игры голами за омичей отметились Кирилл Панюков и Рид Буше. За екатеринбургский клуб дубль оформил Кертис Волк.

В овертайме победу «Авангарду» принес гол Ивана Игумнова.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Панюков — 1 (Николишин, Гераськин), 26:43 — 1:0. Буше — 1 (Гуляев, Спунер), 29:11 — 2:0. Волк — 1 (Широков, Осипов), 38:43 — 2:1. Волк — 2 (Блэкер, Да Коста), 58:43 — 2:2. Игумнов — 1 (Гераськин, Шарипзянов), 63:29 — 3:2.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (9+10+8+2) — 23 (10+4+9+0).

7 сентября. Омск. G-Drive Арена.