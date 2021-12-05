Андрей Назаров: «Феоктистов сказал, что как заработает бонус, нам всем подарит по кепочке»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

— Хотелось бы поблагодарить болельщиков, поблагодарить господина Минеева и всех гостей, которые сегодня приехали нас поддержать. Мы рады, что у нас такие серьезные фанаты. Интересный матч получился, думаю, все это видели. Ребята старались, где-то немножко нам повезло. Возьмем это наше везение и будем готовиться к следующей игре, — цитирует тренера сайт сочинцев.

— Несмотря на победу, насколько довольны действиями Максима Третьяка — по первым двум голам, наверное, вопросы все-таки будут у вас?

— Вы знаете, полностью доволен игрой Максима Третьяка, он прогрессирует с каждой игрой. Ничего плохого не могу сказать, потому что это игра, и она может повернуться в любую сторону. Он — молодец, сегодня выиграл матч.

— Никита Феоктистов отдал сегодня голевую передачу в эпизоде с первой шайбой. Как можете оценить игру белоруса?

— Игру белоруса? Ну, молодец, хорошо, пытается заработать бонус. У него большой бонус, так что мы ему все помогаем. Я рад за него. Он сказал, что как заработает бонус, нам всем подарит по кепочке.