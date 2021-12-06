Форвард минского «Динамо» Кирилл Воронин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:4 ОТ).

«Я считаю, что каждый гол, забитый или пропущенный «в раздевалку», по-своему влияет на игру. Все равно этот гол нас не сломал, мы продолжали играть в свой хоккей, но с большей оглядкой на свои ворота. Если не ошибаюсь, в третьем периоде у нас было возможностей забить даже больше, чем у «Сочи». Но где-то не хватило настырности, наглости перед воротами», — приводит слова Воронина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Динамо» с 41 очком занимает седьмое место в Западной конференции, «Сочи» с 34 очками — на 10-й строчке.