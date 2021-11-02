«Амур» заключил контракт с Гребенщиковым до конца сезона
15:00
Нападающий Святослав Гребенщиков заключил контракт с «Амуром», сообщает Instagram хабаровского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне Гребенщиков успел провести 7 матчей в составе «Витязя» и отметился одной передачей.
В его активе также 11 игр в ВХЛ за «Рязань», в которых он набрал 7 (4+3) результативных баллов.
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