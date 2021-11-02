«Амур» заключил контракт с Гребенщиковым до конца сезона

Нападающий Святослав Гребенщиков заключил контракт с «Амуром», сообщает Instagram хабаровского клуба. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Гребенщиков успел провести 7 матчей в составе «Витязя» и отметился одной передачей.

В его активе также 11 игр в ВХЛ за «Рязань», в которых он набрал 7 (4+3) результативных баллов.