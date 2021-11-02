В «Динамо» прокомментировали возможный обмен Вадима Шипачева

Генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего команды Вадима Шипачева.

«В нашей команде у каждого игрока имеется свой контракт. Все обязательства по ним выполняются в полной мере. Это касается всех игроков. Никакой речи об обмене и разрыве отношений с Вадимом Шипачевым не идет», — сказал Тюркин «РИА Новости».

Ранее «СЭ» стало известно, что московское «Динамо» рассматривает вариант обмена 34-летнего нападающего из-за неудовлетворительной игры. Контракт с игроком рассчитан до весны 2024 года. Шипачев в нынешнем сезоне КХЛ сыграл 24 матча и набрал 36 (13+23) очков.