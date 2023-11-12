«Амур» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Амур» в Хабаровске принимает на своем льду нижегородское «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 12 ноября. Встреча проходит на территории «Платинум-Арена». Главные судьи игры — Владимир Букин и Иван Фатеев.
Смотреть видеотрансляцию матча КХЛ «Амур» — «Торпедо» можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также с помощью канала KHL Prime и официального сайта КХЛ.
Следите за ключевыми событиями противостояния в матч-центре на сайте «СЭ».
«Амур» под руководством Андрея Мартемьянова набрал 28 очков, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова с 38 баллами располагается на третьей строчке Запада.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|31
|18
|13
|41
|2
|Металлург Мг
|30
|18
|12
|40
|3
|Ак Барс
|29
|18
|11
|38
|4
|Авангард
|28
|17
|11
|37
|5
|Автомобилист
|31
|16
|15
|36
|6
|Сал. Юлаев
|28
|17
|11
|35
|7
|Трактор
|29
|16
|13
|35
|8
|Нефтехимик
|29
|12
|17
|29
|9
|Сибирь
|29
|13
|16
|29
|10
|Амур
|28
|11
|17
|28
|11
|Барыс
|30
|8
|22
|23
|12
|Адмирал
|26
|7
|19
|18
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|2
|Динамо М
|28
|20
|8
|42
|3
|Торпедо
|29
|18
|11
|38
|4
|Локомотив
|28
|17
|11
|36
|5
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|32
|6
|СКА
|28
|15
|13
|30
|7
|ЦСКА
|28
|14
|14
|30
|8
|Северсталь
|27
|13
|14
|30
|9
|Сочи
|29
|12
|17
|26
|10
|Куньлунь РС
|33
|10
|23
|25
|11
|Витязь
|29
|8
|21
|20
|12.11
|10:00
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Амур – Торпедо
|- : -
|12.11
|10:00
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Адмирал – Автомобилист
|- : -
|12.11
|14:00
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Барыс – Северсталь
|- : -
|12.11
|14:00
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|12.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Локомотив
|- : -
|12.11
|17:10
|
Динамо Мн – Динамо М
|- : -