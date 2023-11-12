«Торпедо» проиграло «Амуру» в Хабаровске
«Торпедо» на выезде проиграло «Амуру» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:4. Встреча проходила в Хабаровске.
У гостей голы забили Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук. У хозяев шайбы забросили Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий и Александр Брынцев.
«Торпедо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Амура» — 30 очков и 8-я строчка «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
Голы: Бочаров — 6 (Шевченко, Брынцев), 1:25 — 1:0. Воронин — 7 (мен.), 6:40 — 1:1. Рылов — 2 (Шевченко, Дрозг), 14:37 — 2:1. Летунов — 15 (бол., Гончарук, Конюшков), 24:01 — 2:2. Гончарук — 2 (Кручинин), 26:36 — 2:3. Грецкий — 2 (Мищенко, Слепец), 34:45 — 3:3. Брынцев — 1 (бол., Слепец, Коршков), 45:11 — 4:3.
Вратари: Бобков — Гуска.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 24 (11+9+4) — 31 (13+15+3).
Судьи: Букин, Фатеев.
12 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена.
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