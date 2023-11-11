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Сегодня, 22:47

Нападающий «Северстали» Подшивалов дисквалифицирован на два матча за удар соперника клюшкой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Иван Подшивалов дисквалифицирован на два матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ за инцидент в игре с «Витязем» (3:5).

В третьем периоде матча 21-летний хоккеист ударил клюшкой в лицо канадца Джереми Роя. За нарушение Подшивалов получил пять минут штрафа и удаление до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Северстали» Ивана Подшивалова по п.1.15.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой»), дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне Подшивалов сыграл 21 матч и набрал 4 (2+2) очка.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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