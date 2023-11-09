«Амур» дома обыграл «Автомобилист»

«Амур» в домашнем матче обыграл «Автомобилист» в ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У победителей отличился Александр Хохлачев, Станислав Бочаров, Вячеслав Грецкий, Кирилл Капустин. У гостей единственную шайбу забросил Кирилл Воробьев.

«Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке». «Автомобилист» идет на 7-й строчке, имея в активе 34 балла после 30 встреч.

«Амур» повторил самую крупную в истории победу над «Автомобилистом».

Следующую встречу команды проведут завтра, 10 ноября.